Khloe Kardashian hűtlensége miatt szakított kislánya édesapjával, Tristan Thompsonnal, mégis tőle szeretne gyereket. Mégpedig azért mert korábban lefagyasztatott néhány megtermékenyített petesejtet. Ám Khloe nem maga szeretné kihordani a babát, hanem béranyát fogadna – írta a Metro.

„Kiderült, hogy a petesejtjeimet nem lehet csak úgy lefagyasztani, mint más nőknek, mert nem elég erősek ehhez. Csak megtermékenyítve,embriókként volt erre lehetőség. Így több embrióm is van lefagyasztva.Csakhogy beütött a koronavírus-járvány, ami megnehezítette az egész helyzetet. Az volt a tervem, hogy a gyerekeim közt nem lesz nagy a korkülönbség, de a vírus közbeszólt. Több gyereket szeretnék, nekem is sok testvérem van, szerintem ez nagyon jó dolog, mert egy életen át számíthatok rájuk" – mesélte a sztár a Keeping Up With The Kardashians előzetesében.