Az év egyik legszebb időszaka a tavasz, a március pedig az újjászületés hónapja. Az éjszakák sokszor még fagyosak, napközben azonban kellemes, tavaszias meleg van már. Ilyenkor nem csak a fák borulnak virágba, de a vadvirágok is nyílnak. Kihasználva ezt a látványt, tavasszal érdemes betervezni egy-egy kirándulást: a legjobb, ha arborétumokat célzunk meg.

Mielőtt útnak indulunk, érdemes utána járni, nyitva van-e az adott arborétum, hiszen sokan a pandémia ellenére is nyitva maradtak, akadnak azonban olyanok is, akik elővigyázatosságból úgy döntöttek, bezárják kapuikat a veszélyhelyzet végéig.

Íme, öt arborétum, ahova érdemes ellátogatni:

1. Martonvásári Brunszvik kastély

A fővárostól csupán 30 km-re található a Brunszvik család ősi kastély, amelynek parkja is gyönyörű. A 70 hektáros terület mindegyik évszakban csodálatos: olyan ritkaságok is fellelhetőek, mint a páfrány fenyő, a platán, a mocsári ciprus, vagy a vadgesztenye fa. A parkon keresztül folyik a Szent László-patak, aminek a vize egy kis tavat alkot. Tökéletes úticél, ha egy romantikus sétára vágysz a tavaszi napsugarakban fürdőzve.

2. Folly Arborétum

Minden túlzás nélkül Magyarország egyik legszebb, és legkülönlegesebb arborétuma a Badacsonyörsön található Folly. Sétálj egyet a százéves cédrusok és ciprusok között, nézd meg az arborétum kilátójából a gyönyörű balatoni panorámát, és ismerd meg a Folly Arborétum történetét, ami négy generáció munkájának és hihetetlen kitartásának a gyümölcse. Ha a nyugalom szigetére vágysz, és egy kicsit elmenkülnél a káosz elől, vagy feltöltődnél, ott a helyed!

3. Kámoni Arborétum

A szombathelyi kámoni arborétum egész évben gyönyörű, de február közepétől igazán érdemes ide ellátogatni. A napsütésnek köszönhetően márciustól varázsmogyorók, krókuszok, hóvirágok és tőzikék színezik be a tájat. A vadvirágok összefüggő szőnyeget alkotnak, így szimpompás látvány tárul a látogatók elé, az isteni illatokról nem is beszélve.Ha szeretnéd magadba szippantani a tavaszt, irány a Kámoni Arborétum!

4. Alcsúti Arborétum

A Fejér megyei Alcsútdobozon található arborétum az ország egyik legeredetibb és legrégibb angolpark jellegű kertje. A Csaplári-erdőben található óriási terület tökéletes úticél a természet szerelmeseinek, ráadásul innen indul a Vál-völgyi Kisvasút is. A kora tavasszal nyíló hóvirágok között 7 hóvirágfaj 24 fajtája látható itt: az Alcsúti Arborétumban van az ország legnagyobb egybefüggő hóvirágszőnyege. Az Alcsúti Arborétum nem csak önmagában nyújt tökéletes kikapcsolódást, de vitathatatlanul ez az ország egyik leggyorsabban fejlődő környéke, így egész napos programlehetőségnek is kiváló.

5. Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark

A Velencei-hegységben található sukorói arborétum a Velencei-tó északi partján található. Tökéletes úticél, ha családi kirándulást tervezünk: az erdős-ligetes környezetben amellett, hogy nagy sétákat tehetünk, egy kilátóból a Velencei-tó széles panorámáját is megcsodálhatjuk. Nem csak arborétum, de vadaspark is várja a helyszínre érkezőket, ahol szarvasokat, muflonokat, vaddisznókat, sőt emukat is láthatnak az oda érkezők. Az arborétum közelében találha a Katonai Emlékpark és Miskahuszár szobra is, és a Velencei-tó számos sportlehetőséget, és gyönyörű kirándulóhelyet rejt.