Akinek van kertje, tudja, hogy a zöldségek és gyümölcsök nem maguktól lesznek szépek. Érdemes energiát fektetni a kerti munkába, ugyanis ha jól csináljuk, nem csak szemmel látható, de ínycsiklandóan finom végeredményt kapunk. Nem véletlenül a mondás, hogy „A sok munka meghozza gyümölcsét", ezúttal ez a mondás szó szerint értendő.

Lássuk, milyen feladatokat érdemes elvégezned márciusban:

1. Gyomlálás

A gyomlálás az egyik legfontosabb kora tavaszi feladat. Minél előbb állunk neki, annál több munkától kímélhetjük meg magunkat a későbbiekben, úgyhogy combokat és csípőket bemelegíteni, kesztyűt fel, és indulhat a gyomlálás. Ha nem akarod halálra unni magad, érdemes társaságban nekiállni, vagy bekészíteni a kedvenc zenéidet, hogy gyorsabban repüljön az idő.

2. Gyepgondozás

A jó idő beköszöntével érdemes összegyűjteni a faleveleket és az elhalt növényeket, hogy levegőhöz jusson a gyep. Melegebb, száraz időben meg kell ejteni az első tavaszi fűnyírást is. A füvet nem szabad túl rövidre vágni, nehogy kiszáradjon, vagy besárguljon. Ilyenkor érdemes beszórni fűmaggal azokat a területeket, ahol idő közben eltűnt a gyep.

3. Ásás

Az előző pontban a lombseprűzésről írtunk, azonban az ásásnak is ilyenkor van itt az ideje. Ahhoz, hogy a növények porhanyós földbe kerüljenek, fel kell lazítani a télen összetömörödött talajt, amit kézi ásóval és rotakapával egyaránt megtehetünk. Egy kis szervestrágyát is a földhöz keverhetünk, így amellett, hogy igazán jó termőföldet hozunk létre, garantáltan ledolgozunk egy csomó kalóriát.

4. Vetés, ültetés

Március második felében szokás elvetni az átmeneti lehűlést, esetleges fagyot is elviselő zöldségféléket. Ilyen a zöldborsó, hónapos retek, hagyma, spenót, sárgarépa és a petrezselyem, illetve ebben az időszakban érdemes elültetni a vöröshagyma dughagymáit, és a fokhagymát is. A burgonya, a csicsóka, és a torma is elültethető a hónap második felétől, ha már fagymentes a föld. Érdemes megnézni, milyen időjárást jósolnak a következő hetekre, és ezt figyelembe véve kitűzni a vetés tökéletes dátumát.

5. Ültetés és metszés

Március elején kell elültetni a gyümölcsfákat, díszfákat, díszbokrokat, szőlőoltványokat és rózsatöveket. Ügyelj arra arra, hogy ha elültetted őket, alaposan öntözd is meg, hiszen bőséges víz nélkül nem gyökeresednek meg. Nemcsak a csemetékkel, de a már termő gyümölcsfákkal is van feladat márciusban: meg kell ritkítani a lombkoronát, hogy ne legyenek egymást keresztező ágrészek.

Ez azért fontos, hogy a gyümölcsöket elegendő napsütés és csapadék érje. A rózsabokrokat is ebben az időszakban érdemes metszeni, de légy óvatos: ha nem értesz a metszéshez, inkább kérd egy profi segítségét.

6. Permetezés, növényvédelem

Akik esküsznek a permetezésre, az év ezen szakában szoktak minden lombhullató növényt lemosó permetezni. Általában kénnel, vagy más környezetbarát, veszélytelen anyaggal permeteznek, hogy megelőzzék a gombás megbetegedéseket.

Ha nagyon precíz akarsz lenni, nem csak a növényeket, de a fából készült tárgyakat (kerítés, kapu) is érdemes lemosó permetezni. Az enyhe idővel megjelennek a meztelen csigák is, ezért érdemes velük szemben is védekezni, méghozzá úgy, hogy az általuk kedvelt zöldségeket letakarjuk fátyolfóliával. Fólia alatt márciusban nekifoghatunk a padlizsán, a paprika, a paradicsom, és a szamóca nevelésének is.

7. Növények ápolása

Ha vannak szobanövényeid, a saját szemeddel láthatod, hogy a fűtés szezon után nincsenek a legjobb bőrbe. A száraz levegő, és a kevés fény (D-vitamin) nincs jó hatással a növényekre sem. Ahhoz, hogy felébresszük őket téli álmukból, érdemes hideg zuhany alá dugni őket, hogy szépek legyenek a leveleik, az ecetes-vizes permet pedig azért fontos, hogy megelőzzük a tetvek elszaporodását. A házi permetezés után óvatosan áttörölve a leveleket garantáltan eltávolíthatjuk a kártevőket.

8. Növények áthelyezése

Nem csak akkor van feladat, ha kerted van, de akkor is, ha tele van lakásod szobanövényekkel. A jó idő beköszöntével az átteleltetett növényeket, például leandereket és pálmafákat már kivihetjük a szabadba, ha kedvezőek az időjárási feltételek.