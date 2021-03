Kezdjük az alapokkal. Hogyan kell előkészíteni a bőrünket sminkelés előtt? Mik a legfontosabb folyamatok?

Szép smink nincsen szép bőr nélkül. Azonban a szép bőr nem feltétlenül hibátlan és makulátlan, hanem ápolt, hidratált. A bőrápolás mindenki számára fontos, annak is, aki sminkel és annak is, aki nem sminkel.

Sminkelés előtt minden esetben letisztítjuk a bőrt, egy tonikkal áttöröljük, majd érdemes arcpermettel frissíteni. Tehetünk hidratáló szérumot, mely a nedvességet a bőrben tartja. Ezután jön a bőrtípusnak megfelelő hidratáló krém, mely alapdarab a bőrápolásban! Védelmet nyújt és vízmegtartó összetevőivel segíti, hogy rugalmas, táplált és friss maradjon a bőr egész nap.

A legjobb verzió az, amikor a hidratáló krém fölé még teszünk fényvédő krémet is, mely megvéd a káros UV sugaraktól. Ezután jön a valódi sminkelőkészítés, egy ún. primerrel, ami kisimítja a bőrfelületet és tartósabbá teszi az alapozást. Bőrtisztítás, hidratálás nélkül egy primer önmagában semmit nem ér!

Tisztázzuk, mit jelentenek az előbb felsorolt termékek és mire jók?

Az előbbiekben a teljes bőrelőkészítő, bőrápolási rutint soroltam fel. Ez a sok lépés és termék riasztó lehet, de mégis érdemes velük elkezdeni barátkozni. A legfontosabb a tisztítás, hidratálás, a többi lehet csak (erősen ajánlott) kiegészítés.

Minden terméket a bőrtípusnak megfelelően kell kiválasztani. Más összetevő, hatóanyag szükséges száraz, kombinált, zsíros, érett bőrre. Ezt a termékeken feltüntetik.

A hidratáló szérumból alapvetően érdemes víz bázisút használni, ami könnyen felszívódik, de száraz bőrűeknek jól esik az olajos verzió is. Rajtuk nem fog bőrfényt hagyni, csak még jobban feltölti a bőrüket. A hidratáló krémnél is így válasszunk, mert száraz bőrűeknek testesebb, sűrűbb krémeket használunk, a zsíros bőrűeknek jobban esik a könnyed, gél formula. Az említett fényvédő krém a bőröregedés, pigmentfoltok ellen nagy segítség, ezt már egészen fiatalon érdemes elkezdeni.

A bőrápolás után és a sminkelés előtt használhatunk primert. A primer kitölti a bőr egyenetlenségeit, selymesebb felületű lesz az arc. Zsíros bőrre a mattító, pórusösszehúzó primer javasolt, száraz, esetleg fakó bőrre a ragyogásfokozó ún. strobing cream. Ebben a krémben mikro méretű fényszemcsék vannak, melyek segítségével üdébbnek, frissebbnek hat viselője.

Számomra a szemkörnyék bőrének előkészítése is nagyon fontos, hiszen ez a terület van leginkább igénybe véve, ezért különleges figyelmet igényel. Ma már vannak az előbb említett fényszemcséket tartalmazó szemkrémek is, ezek segítenek könnyebben eltüntetni vagy halványítani a karikákat.

A primerek közé tartozik az ajakbázis is, amely megfelelő alapot ad a rúzsozáshoz. Segít hidratálva és puhán tartani a bőrt, miközben a rúzst is tartósabbá teszi. Általa jobban tapad a rúzs az ajkakra és tovább élénk marad a színe.

Minden smink előtt el kell végeznünk ezeket a folyamatokat vagy csak az alkalmi sminkek előtt?

Az arcápolás minden reggel és este legyen az életünk része, függetlenül attól, hogy sminkelünk-e. A primer használata szerintem egyénfüggő, minden nő más, máshogy szeret sminkelni, mások az igényei. Alkalmi sminkek előtt mindenképpen javaslom, mert egy primerrel jobban számíthatunk a sminkünkre, vagy épp különleges hatást érhetünk el vele. Hétköznap a szokásos smink előtt, akár időhatékonyság szempontjából is, a primerrel lehet egy-egy arc területre fókuszálni. Csak a fényesedésre hajlamos T-zónát mattítani, az arccsontokra tenni a fénykrémből, így időt is spórolunk és elő is készítjük a sminket.

Ha megvagyunk az előkészületekkel, hogyan készíthetünk magunknak természetes sminket vagy láthatatlan sminket? A kettő ugyanaz? Mi a különbség(ha van)?

Számomra a természetes smink nem feltétlenül láthatatlan. Mindenképpen fontos, hogy az alapozó egybesimuljon a bőrrel, ne tűnjön plusz rétegnek. Alapozó helyett választhatunk színezett hidratálót vagy BB krémet is – ezek több funkciós krémek, ápolják a bőrt, egységesítik az arcbőr színét, de komoly fedést nem adnak. A szemsmink akkor természetes, ha saját színeinket alkalmazzuk, légiesen elhelyezve a szemhéjon. Ez annyit jelent, hogy nagy ecsettel dolgozunk, a saját szemformát követve alakítjuk ki az árnyékolást a szemhéjon. A pirosító a saját kipirulásunkat imitálja, vagy nem is üt el a bőrszíntől. Tompa barackok, mályvák, rózsaszínek és világos vagy közép árnyalatú földszínek alkalmasak erre. Keressük meg a saját arccsontunkat és azon simítsuk végig az ecsetet a pirosítóval. Az ajkakat hideg vagy meleg árnyalatú hússzínű rúzzsal vékonyan színezhetjük.

Mik a lépései egy láthatatlan sminknek?

A láthatatlan sminket néhány perc alatt el tudjuk készíteni. Célja, hogy friss, üde arcot kapjunk általa. Az arcbőrt egységesítjük színezett púderrel vagy vékony fedésű alapozóval, BB krémmel. A szem környékét korrektorral világosítjuk, illetve a karikákat elfedjük – ez kulcs lépés, hiszen ha a tekintet ragyog, akkor szinte már megoldottunk mindent. A szempillákra használhatunk barna szempillaspirált, de csak egy rétegben. A szemöldököt színezett szemöldök spirállal áthúzzuk, formára igazítjuk. Az arcpirosító lehet krémes, ami a természetes bőrfényt hivatott visszaadni. Kézzel vagy szintetikus ecsettel az orcákra felvisszük, le is púderezhetjük, így tartós marad. Az ajkakra kerülhet csak ajakápoló, illetve vannak színezett, rúzs szerű ajakápolók is. Ezek áttetsző színeikkel élénkítik az ajkakat, természetes marad az összhatás.