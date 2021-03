Hétfőn a Merkúr a Halak jegyébe lép, szombaton pedig a Nap kopogtat a Kos ház ajtaján, így megnyitva az asztrológiai újévet. Ez a hét alapvetően nagy fordulatokat hozhat, vagy legalábbis ennek ígéretével kecsegtet. Érdemes időt szentelni az önfejlesztésre, emellett előremutató ötletek pattannak ki a fejünkből, ezeket javallott lejegyzetelni, rendszerezni, és jövő héttől aktívan dolgozni a megvalósításon. Higgyünk abban, hogyha jót teszünk a világgal, a világ is ad valami jót nekünk.

2021. március 15., hétfő a ♈ban (Növő hold, Kos)Az elhamarkodott döntéseket érdemes elkerülni, inkább a harmónia megteremtésére kell törekedni. Jó ez a nap szeretetre, figyelemre, de óvatosan kell bánni ezekkel az energiákkal, mert elragadhatnak bennünket az érzelmeink.

2021. március 16., kedd a ♉ban (Növő hold, Bika)A csend teremt ma valódi eredményt, mert ha fülelsz, remek információkhoz jutsz, ha látsz, olyasmit is meglátsz, ami eddig rejtve volt előled. Emellett a kapkodás kerülendő! Csak tegyünk eleget minden kérésnek, ami befut hozzánk.

2021. március 17., szerda a ♉ban (Növő hold, Bika)Feltétlenül legyünk lendületesek és bátrak minden körülmények között. Ahogy elindul a reggel, úgy záródik a nap. Minden kiejtett szó, és megcselekedett tett visszaüt, hát okosan tegyünk bármit is...

2021. március 18., csütörtök a ♉ban (Növő hold, Bika)Gondoljuk át az elmúlt hetek eseményeit, s megérthetjük végre, mi és miért történt jól, vagy miért akadt el valaminek a megvalósítása. A tisztánlátás segíthet abban, hogy merre menjünk tovább.

2021. március 19., péntek az ♊ben (Növő hold, Ikrek)A bűnbánatra és a megbocsátásra jó nap a mai. Leterhelő lehet beismerni a saját hibáinkat, de az őszinteség segít a belátásban. Legyünk egész nap határozottak és magabiztosak, higgyünk a jóban.

2021. március 20., szombat az ♊ben (Növő hold, Ikrek)Érdekes információkhoz jutunk, akkor is, ha azokat nem keressük. Legyünk nyitottak mindenre, mindenkire, meglepő forrásból táplálkozhatunk. Ne ezen a napon vágjunk új dologba.

2021. március 21., vasárnap a ♋ban (Növő hold, Rák)Ezt a napot szánjuk a családunkra, fontos emberekre, otthonunkra. Az őszinteség, az egyenesség jó irány és meghálálják az érintett emberek. Érdemes felvállalni azt, ha valaki ellen vétkeztünk.