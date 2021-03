Sári Évi több mint két éve megtalálta azt az egyedi edzésformát, amelynek köszönhetően karbantarthatja alakját, izmosodhat, és a narancsbőr kialakulásától is meggátolja.

"A három fajta infrás-vákuumos gép közül nekem az elliptikus taposó a kedvencem. Azért szeretem ezt, mert teljesen átmozgatja az egész testem, és nagyon szépen formálja a fenekem. Nemcsak a zsírégetés a célom, hanem hogy az izmaim is erősödjenek. Kiváló sport több szempontból is, hiszen fél óra alatt annyira komplex hatás éri a szervezetet, ami több szempontból is igen kedvező. Évek óta járok oda, mert nagyon szépen karbantartja a testemet és a bőrömet is" – mesélte Évi, aki Mudra Ágnes segítségével végzi az edzéseket. De a színésznő más módszert is bevet, hogy megőrizze fiatalságát és fittségét.

„Harminc éves korom környékén jöttem rá, hogy én is nagyon keveset iszom, és akkor elkezdtem erőltetni magamba a vizet. Odafigyeltem, hogy óránként legalább néhány kortyot vagy legalább egy pohárral elfogyasszak. Majd pár hét alatt annyira hozzászokott a szervezetem, hogy azóta is sokat iszom, három liter vizet elkortyolgatok egy nap. Viszont egyáltalán nem iszom szénsavasüdítőket vagy gyümölcsleveket. Szembetűnő volt a bőrömön a változás, feszesebb lett tőle,hiszen belülről kell igazából hidratálni. A leglényegesebb és legegyszerűbb dolog, amittehetünk önmagunkért, a vízivás. Viszont fontos, milyen minőségűt fogyasztunk. A szakemberek egyáltalán nem javasolják az ásványi anyagokkal telített ásványvizek hosszútávú fogyasztását. Én így inkább egy alacsony ásványi anyag tartalmú, oxigénnel dúsított mátrai forrásvizet iszom, az a kedvencem. Nagyon finom az íze, és érzem, hogy jót tesz a szervezetemnek is" - mesélte a csinos énekesnő, aki a táplálkozására is nagy hangsúlyt fektet figyelembe véve glutén- és tejallergiáját. Ám a drasztikus diétákat ma már nem tartja jó ötletnek.

„Sajnos hízékony típus vagyok, ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy ostoba módon,

fiatalabb koromban sokat éheztettem magam különböző drasztikus fogyókúrákkal.

Mindenkit óva intenék ettől! "