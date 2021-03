Az énekesnő nagyon fiatalon nyerte meg az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkutatóját, ezután sorra jöttek a tévés szereplések. Legutóbb például a Sztárban sztár című műsorban csillogtatta meg tehetségét.

Gájer Bálint Backstage Portré című YouTube-műsorában őszintén beszélt arról, hogy az előadóknak sokszor az influenszerkedésből vagy a tévés szereplésekből van csak bevételük. Ezért vállalta el például anno a dzsungel-realityt.

„Én nem szeretem az ilyen dolgokat, azt is azért vállaltam el, mert jó pénz volt. Nyilván... Ezeket azért vállalom el, hogy ezt a pénzt valahogy ráfordítsam a zenémre, mert abból meg nem jön be pénz, mert le se sz..ják" – vallotta be Andi