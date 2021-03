A teákról az a közvélekedés, hogy egészségesek. Ez nem is áll annyira távol az igazságtól, bár minden egészségügyi probléma esetén az orvos tanácsait szükséges követni, és az általa felállított kezelést kell követni. Mindenesetre gondolhatjuk azt, hogy a teák habár nem feltétlenül jók a komoly problémák megoldására, ártani nem árthatunk velük az egészségünknek. Ez azonban nem feltétlenül igaz. Bizony vannak olyan típusai, amik rendszeres fogyasztása nem annyira szerencsés.

A gyógyteák az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás alapjaivá váltak, és rengetegfélét találhatunk belőlük. Vannak, amelyek nyugtató hatásúak, mások az emésztésre valók, és tulajdonképpen a végtelenségig lehetne sorolni, hiszen szinte minden problémára találhatunk teakeveréket. És habár valóban vannak olyan összetevők, amelyek tudományosan igazoltak és hatásosak, ez nem minden gyógyteáról mondható el. Komoly gond esetén mindenképpen orvoshoz kell fordulnunk, és kikérhetjük az ő véleményét is a teákról, ha mindenképpen ragaszkodunk hozzájuk. Fontos odafigyelnünk, mert vannak olyan teák, amik nem tesznek nekünk jót. Természetesen az is nagyon lényeges, hogy honnan szerezzük be a teánkat, mert ahány gyártó, annyi szokás. Ezért a legjobb, ha mindig végigfutjuk az összetevők listáját, így válhatunk igazán tudatos és egészséges fogyasztóvá.



Méregtelenítő keverékekNagyon divatos dolog manapság a méregtelenítés, de tudományosan egyáltalán nem igazol, hogy a különböző kúráknak lenne bármilyen hatása, az meg főleg nem, hogy szükséges-e. Valójában ez egy mesterségesen kreált fogalom, mégis rengeteg olyan terméket találhatunk a boltok polcain, melyek ebben a „méregtelenítésben" segítenek bennünket, így természetesen teakeverékeket is. Míg egyes teák a különböző tealevelek ártalmatlan keverékei, olyanokat is találhatunk, amelyekben nem feltétlenül hasznos anyagok vannak. Hashajtót vagy túlságosan magas koffeint tartalmazhatnak, amelyek hosszú távon egyáltalán nem egészségesek. A méregtelenítésünket ráadásul tökéletesen elvégzik az erre hivatott szerveink, például a vese és a máj!

Citrom ízesítésű teákAmíg a teánkba csepegtetett friss citromlével nincs semmi baj, addig a citromos ízesítéssel készült teákkal nem árt vigyázni. Előfordulhat ugyanis, hogy ezek alacsonyabb minőségű tealevelekből készülnek, ráadásul káros fémeket tartalmazhatnak, amelyek nem segítenek a gyomorégés tünetein, vagy a refluxon. Ha citromos teára vágyunk, akkor ne sajnáljuk magunktól az igazi ízeket, és csepegtessünk citromlevet az italunkba.

Kava teaA kava eredetileg Hawaii, Mikronézia és Polinézia nemzeti itala, amelyhez számos mítosz kapcsolódik, amikre az emberek nagyon fogékonyak. Sokan hajlamosak azt hinni, hogy amit a bennszülöttek használtak, az csak jó lehet az egészségre, pedig nem így van. A Kava tea pihentető és stresszoldó tulajdonságai miatt vált egy időben népszerűvé, ráadásul enyhe euforizáló hatása is van, de ezeknek meg kell fizetni az árát. Kimutatták ugyanis, hogy rendszeres fogyasztása károsítja a májat, ezen kívül okozhat szemirritációt vagy gyomorpuffadást is. Nem érdemes kockáztatni!