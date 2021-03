Azonban nem elég, hogy elkapta, az énekes kórházba is került a koronavírus miatt és végül az intenzív osztályon kötött ki, ahol halálközeli élménye is volt. Az énekest nagyon megviselte a betegség és ezáltal át is értékelte az életét. Még inkább a természet felé szeretne fordulni, még az aranykalászos gazdaképzésre is bejelentkezett. Az utóbbi években ugyanis jövefelme egy részét földekbe fektette, javarészt Pomáz és Szentendre környékén.

"A növénytermesztés nem az én világom, Fannival mindketten inkább az állatok felé húzunk. Ő imád lovagolni, és vannak is lovaink, de voltak kecskéink, bárányunk és tyúkjaink is, úgyhogy inkább az állattenyésztés érdekel"

- jelentette ki Gjoni a Blikknek.

Az énekest már nem érdekli a hírnév és a csillogás, párjával, Fannival tökéletesen jól érzi magát a természet légy ölén.

Ha valamit megtanultam a koronavírus miatt, akkor az az, hogy a pénz hajhászása már semmilyen formában nem érdekel. Legyen meg annyi, amiből megélünk, a többi pedig nem fontos. A csilivili dolgok már megvoltak, többé nem érdekelnek. Fanni mindenben támogat, mindkettőnk életét kitölti most a természet"

Gjoni a zenélést sem szeretné abbahagyni, bár koncertekre nincs lehetőség mostanában, új dalokat most is ír otthonában.