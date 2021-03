Kerekeskocsival járhat újra Gaga, a mozgássérült kecske. Az állat egy toxikus betegség miatt képtelen lábra állni, a fertőzés ugyanis megtámadta az agyának azt a részét, amely a mozgásért felelős.

A mozgássérült állatokon segítő TÜTÜ csapatának azonban most egy remek hírt osztott meg: Gaga újra járhat! Méghozzá egy speciálisan rá tervezett kerekeskocsi segítségével. A méretvételt most végezték el, így hamarosan elkészül a szerkezet is a négylábúnak.

„Nagy munkában voltunk ma, a méretvétel megtörtént TÜTÜ- kerekeskocsijáhozGaguskának, aki az országunk első kerekeskocsis kecskéje lesz" – osztotta meg a csapat a hírt a Facebookon, hozzátéve, megígérik, hogy az első lépéseket is láthatják majd a követőik.