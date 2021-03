A népszerű énekesnő, Demi Lovato a róla készült, Dancing with the Devil (Tánc az örödggel) című dokusorozatban mesélte el, hogy tinédzser korában még szűz volt, amikor nemi erőszak áldozata lett. A szörnyű traumáról hiába beszélt, nem lett semmilyen következménye.

Megrázó történetet mesélt el a róla készült Dancing with the Devil (Tánc az örödggel) című dokusorozatban, amelyben 2018-as, csaknem halálos túladagolása mellett arról is őszintén vallott, hogy még szűz volt, amikor tinédzser korában megerőszakolták.

A szönyűség a 2000-es évek végén történt, amikor a Disney Channelnek dolgozott. Az illető ismert és annak ellenőre, hogy a történtek után beszélt is róla az énekesnő, nem lett következménye.

"Kavartunk, de azt mondtam, hogy ennél tovább nem fogunk menni, mert szűz vagyok, és nem akarom így elveszíteni a szüzességemet. Ez nem számított neki, így is megtette. Én pedig belsővé tettem, hogy ez az én hibám, mert bementem vele a szobába, és kavartam vele" - vallotta be a megrázó történetet Lovato.

Az eset akkoriban történt, amikor az énekesnő a Disney csatorna azon fiatal szereplői közé tartozott, akik nyilvánosan vallottak arról, hogy várni akarnak a szexszel a házasságig és egy erre utaló szimbolikus gyűrűt is viseltek. Lovato mellett például Nick és Joe Jonas, Myley Cyrus és Selena Gomez is tagja volt ennek a csoportnak - írja a Daily Star.

A nemi erőszak után az énekesnő ugyanúgy viselte a gyűrűjét, hogy megőrizze a róla kialakult képet. Szerinte ez közrejátszott abban, hogy bulimiás lett és bántotta saját magát.

"Tudod mit, basszus, egyszerűen csak kimondom: az én metoo-történetem az, hogy elmondtam, hogy valaki ezt tette velem, és az illető sosem került bajba miatta. Soha nem rúgták ki a filmből, amiben játszott" - jelentette ki.

Továbbá elmondta, hogy azért hozta mondta el a nyilvánosság előtt a történetét, hogy a hasonló sorsú fiataloknak legyen mersze nyilvánosság elé állni a traumájukkal.

Lovato a dokusorozatban arról is beszél, hogy az eset megismétlődött akkor is, amikor 2018-ban túladagolta magát, drogdílere megerőszakolta, majd „ott hagyta meghalni".