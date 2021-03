Megyeri Csilla azon túl, hogy elárulta, egy szépészeti beavatkozás miatt tűnt el az utóbbi napokban a közösségi oldaláról, egy kérdezz-feleleket indított Instagramon.

Az influenszer elárulta, hogy mindenképp szeretne majd kisbabát, mert szerinte ez az élet értelme. Az online "játékból" az is kiderült, hogy Csilla már 3,5 éve menyasszony, és hogy a legnagyobb vágya kertes házba költözni.

Egy bátor követője azt is megkérdezte tőle, hány kiló most, a válasz pedig meg is érkezett:

Csilla arról is beszélt, hogy igyekszik életmódot váltani: kerüli a cukrot, gyümölcsöt csak délelőtt fogyaszt, napi 3 liter vizit iszik, sok zöldséget, csirkemellet és halat eszik, és odafigyel arra, hogy ne egyen sokat.