Gabriela Spanic legújabb Instagram-posztja is dögösre sikerült: megmutatta meztelen combajit.

Gabriela Spanic a népszerű szappanoperák után a Dancing with the Stars című műsorral lopta be magát ismét a szívünkbe, de a férfiaknak persze az sem utolsó, hogy elképesztően dögös fotókat tesz közzé Instagram-oldalán. A legutóbbin végtelen combjain van a hangsúly, miközben arról ír, hogy ne féljünk, legyünk önmagunk, és felejtsük el azokat az embereket, akik nem becsülnek meg bennünket.