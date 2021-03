Krausz Gábor és Tóth Gabi kislánya, Hannróza decemberben múlt el 1 éves.

A házaspár a koronavírus okozta korlátozások miatt nagyon sok időt tölt együtt, ami egyrészről nagyszerű, másrészt pedig így Gábornak még több ideje van kislánya által preferált gyermekdalokat újra és újra meghallgatni.

Minden szülő számára ismerős lehet a helyzet, amikor akarva akaratlan már a kocsiban és munka közben is a gyermeke által hallgatott dalokat dúdolja. Gábor most erről készített egy videót, amelyben nagyon viccesen mutatja be a szülők csodálatos, ám néha cseppet sem egyszerű mindennapjait.

"Kérlek nyugtassatok meg, hogy ezt nem csak én érzem így !!!" - írta bejegyzésében Gábor.