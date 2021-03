Hajdú Péter és menyasszonya Eszter sülve-főve együtt vannak, hisz nem csak az életben társak, hanem együtt is dolgoznak.

Hajdú Péternek és menyasszonyának nagyon jól megy a közös munka. Eszter főszerkesztőként dolgozik és bár párja a főnöke, ez mégsem okoz súrlódásokat közöttük, sőt, segítik egymást, ahogy tudják - írja a Blikk a pár Best Magazinnak adott interjúja alapján.

„Mindig is nagy lelkesedéssel, a legjobb tudásom szerint végeztem a munkámat. Most sem szerettem volna, hogy az alapján ítélnek meg, kinek a párja vagyok, hanem ahogy dolgozom. Kapok Petitől jó tanácsokat, de a saját harcomat én vívom meg" – fogalmazott Eszti.

Péter tavaly ősszel kérte meg barátnője kezét, de sajnos azt még nem tudják, mikor tudják megtartani az esküvőt. Egy biztos, hogy babonából nem augusztusban lesz a lagzi, mert Péternek ez a hónap eddig nem hozott szerencsét.

Akkor volt a szüleim esküvője, elváltak. Akkor volt az én esküvőm, én is elváltam. Azt mondom, hogy 2022. december 31-ig valamikor megtartjuk. Ebben benne van, hogy most ősszel összeházasodunk, de az is, hogy csak jövő nyáron"

Ami biztos, hogy a pár között dúl a szerelem, pedig átestek egy közös traumán is: Eszter elveszítette közös magzatukat és a méhen kívüli terhesség miatt élete is veszélyben forgott. Szerencsére azóta már jól van, belevetette magát a munkába és szüntelenül imádja párját.