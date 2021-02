Borzasztó, fájdalmas hetek állnak Eszter és Péter mögött, de mindvégig egymás támaszai voltak a nehéz időkben.

Új kihívások várnak idén mindkettőjükre, hiszen élő reggeli műsoruk indult hétfő reggel a LifeTV képernyőjén! Összetartásukat le sem tagadhatnák, ez a feltétel nélküli szeretet Eszter első munkanapján is sokat segített. Hétfőn reggel hét órakor elstartolt az Ébredj velünk! első adása, a főszerkesztő Láng Eszter mögött pedig szerelme és egyben a csatorna vezérigazgatója is ott állt.

Remekül éreztem magam az első adás alatt, profi csapat vesz körül, és az is rengeteget segített, hogy Péter végig ott volt mellettem. Még ha másra nem is volt idő, csak egy-egy kedves pillantásra, az is éppen elég volt ahhoz, hogy tudja, minden rendben van

– mondta a Blikknek Eszter. Akinek még idő kell, hogy feldolgozza kisbabája elvesztését, de igyekszik inkább a jelenre koncentrálni.

Nem lehet teljesen félretenni, ha az embert ilyen veszteség éri, de abban hiszek, hogy nem hagyhatjuk, hogy szomorúság vezérelje a mindennapjainkat, miközben itt van nekünk a család és a munka is. Már sokkal jobban vagyok, remek terápia nekem a munka, annyi teendő van, hogy esélyem sincs másra gondolni, most nagyon feldob ez a helyzet és dolgozik bennem az adrenalin

– tette hozzá Hajdú menyasszonya.