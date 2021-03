Wolf Kati 2019 nyarán jelentette be, hogy 20 év után véget ért a házassága. A magánéletét féltve örző énekesnő ennél sokkal többet nem is osztott meg a válásáról, így nem csoda, hogy új kapcsolatáról sem beszél, de ennek ellenére tudható, hogy ismét rálelt a boldogság. A Blikk információi szerint egy üzletember csavarta el a 46 éves énekesnő fejét.

"Kati tényleg nagyon boldog, pedig amikor zátonyra futott a házassága, ő maga sem bízott abban, hogy ez valaha, főleg nem, hogy ilyen hamar, újra megtörténhet. Hiszen egy húszéves kapcsolatot lezárni nem egyszerű, még akkor sem, ha békében váltak el, és egyébként ő maga hozta meg ezt a döntést akkor" - mondta egy ismerőse.