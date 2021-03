Meglepő kijelentést tett Alekosz, egy posztban ugyanis kifejtette, milyen nőre vágyik. A végén meg is nevezett egy személyt, aki megfelelhet a lista egy bizonyos pontjának, ez pedig Berki Mazsi.

Alekosz régóta keresi az Igazit, ám egyelőre nem akadt rá. Pedig a sztár már házasodna, sőt erre félre is tett kereken 12 millió forintot, így készül a nagy lakodalomra.

Egy posztban pedig azt is kifejtette, milyen nőt is keres, sőt meg is nevezett egy ismert személyt, aki megfelelő lehetne számára. Csakhogy az illető már foglalt...