Bár még mindig a korlátozások idején járunk, mindenki nagyon várja már a nyitást, de akkor is, és addig is sokat tehetünk a körülöttünk lévő helyiségek tisztaságáért, mégpedig ózonos fertőtlenítéssel. Az ózon a vizsgálatok szerint elpusztítja a baktériumok, gombák, vírusok majdnem száz százalékát, így a koronavírus ellen is hatékonyan veszi fel a harcot.