Berki Krisztián közösségi oldalán fejtette ki a büntetőfékezéssel kapcsolatban a véleményét.

"Nem azt kapod amit akarsz. Hanem, amire szükséged van jelen pillanatban. Az élet jobban tudja. Bízz benne. Egy erős sikeres emberben mindig a hibát keresik és azt várják, hogy hibázzon... a tömeg mindig ellen drukker. A szakértői jelentésben a szakértő feltesz egy kérdést amin érdemes elgondolkodni...:

Vajon a busz vezetője (akit azóta a BKK "kirúgott") az enyhe fékezést követően miért vette le a lábát a fékpedálról mintegy 30 méteren keresztül....?

• szándékosság,

• ilyesztegetés,

• gondatlanság

• emberek veszélyeztetése.....

A Bentley vezetője nem büntetőfékezhetett hiszen a fékezésének a sebessége nem érte el az 5m/s fékezés mértékét tehát a Bentley vezetője azaz ebben az esetben Berki Krisztián nem vészfékezett és nem is büntető fékezett! Pusztán a videón is jól látható, hogy egy mellékútra szeretett volna bekanyarodni amely mellék út előtt (éppen épülő Village lakópark) folyamatosan 4.5 másodpercen keresztül fékez (a féklámpa folyamatosan világít miközben a visszapillantó biztonsági visszajelző fénye is bizonyítja az index helyes szakszerű használatát) egy óriási tócsa tátongott

Az igazságra mindig fény derül, soha semmi nem marad titokban" - olvasható Berki bejegyzésében.