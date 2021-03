Már 70 kiló mínusznál tart Rácz Géza, aki Schobert Norbinak köszönheti a szép eredményt. A fitneszguru célja azonban, hogy elérjék a mínusz 100 kilót, ha ez sikerült, állást is ajánl a fiúnak.

A közel 300 kilós Rácz Géza az ország legnehezebb tinédzsere volt, amíg Schobert Norbi kezelésbe nem vette. Kialakítottak egy egészséges étrendet a fitneszguru termékeiből, és egy edzéstervet is. A kamaszfiú így 70 kilót fogyott 9 hónap alatt, éppen annyit, amennyit Norbi nyom.

„Géza havi átlaga majdnem nyolc kiló, ami nagyon szép eredmény. Azt fogadtuk meg ketten közösen, hogy egy év alatt 100 kilót ad le. Még három hónapunk van, bele kell húzni, de Géza elszántságával ez meglesz" – mondta Norbi a Borsnak.