Ahogy lassacskán beköszönt a jó idő, előkerülnek a rég nem látott, vidám ruhadarabjaink a gardrób mélyéről, és kezdetét veszi a tavaszi divatláz. Ilyenkor persze sok nő elbizonytalanodik azzal kapcsolatban, hogy amit tavaly vásárolt, az vajon divatos-e még, nem ciki-e felvenni, egyáltalán jó-e még rá, stb... Arról nem is beszélve, hogy sokszor nem is tudjuk eldönteni, milyen színek illenének hozzánk igazán.

Teljesen más tónussal rendelkezik egy szőke, egy sötétbarna, és egy vörös hajú nő, éppen ezért már józan, logikus ésszel is sejthetjük, hogy valószínűleg nem ugyanazok az árnyalatok előnyösek a számukra. De vajon melyiküknek melyik szín passzol igazán? Erre a kérdésre kerestük a választ egy stílustanácsadóval.

Milyen színeket hordjon egy szőke hajú nő?

"Az a helyzet, hogy nagyon sokat számít a bőrszín. Önmagában a hajszín nem elegendő ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk egy adott személy saját színeit, de kiindulási pontnak persze jó" - kezdi Torkanics Krotos Bettina, aki szerint sokan azt gondolják, hogy a szőke hajú nők gyakorlatilag bármit felvehetnek.

"Az, hogy valaki szőke, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden színt viselhet, bár az kétségtelen, hogy a szőke hajhoz majdnem minden szín jól passzol. De valójában a bőr és a szemszín is nagyon sokat számít, mert egy bronzosabb bőrű, szőke hölgynek nagyjából nincs akadály, ellentétben egy fehérebb bőrű hölggyel szemben. Talán azt mondanám, hogy a sárga az egyetlen szín, ami nem feltétlenül a szőkék színe."

Mint kiderült, akkor sem kell a kardunkba dőlni, ha mondjuk pont egy olyan színbe vagyunk szerelmesek, ami a tónusunk alapján nem passzol hozzánk: "Én szőke vagyok, és nekem például - az elvileg kevésbé előnyös - sárga a kedvenc színem. Sokat viselem, viszont olyan kiegészítőkkel, amelyek elterelik a fókuszt a sárga ruhadarabról."

Milyen színeket viseljenek a szőke hajú hölgyek szemszín alapján?

"A kék szemű hölgyeknek a hidegebb árnyalatok (kék, lila), míg a barna szemű hölgyeknek a melegebb árnyalatok (piros, narancs) valók leginkább. De, mint mondtam, a bőr színe is nagyon meghatározó tényező."

Milyen színek állnak jól egy vörös hajú nőnek?

"Így hirtelen azt mondanám, hogy az ő színük a smaragd. De ha jobban belegondolunk, többféle vörös árnyalat létezik a réztől a burgundiig, így általános érvényű szabályt ebben az esetben is nehéz mondani" - ettől függetlenül a stílustanácsadó óva int minket attól a bizonyos papagájeffektustól.

"A vörös hajú hölgyek óvakodjanak a nagyon élénk, színes ruhadaraboktól, ugyanis kialakulhat a papagáj effektus.

A legjobb választás számukra a kék (türkiz, azúr, király) és a zöld (smaragd, tenger), no meg persze a semleges színek, és ezeknek a kombinálása"

Milyen színek valók egy sötét hajú nőnek?

"Azt gondolom, hogy a sötét hajú hölgyek szinte bármilyen színt viselhetnek. De persze az ő esetükben is tudok mondani olyan kivételt, ami noha nem feltétlen rossz választás, de nem is előnyös: ez pedig a barna és a fekete kombinálása.Ez szerintem kissé unalmassá teszi a megjelenést.Ám egy fekete miniszoknya, egy világosbarna ing, és egy piros nyaklánc erre abszolút rá tud cáfolni - szóval itt is számít az, hogy a barnának milyen árnyalatával dolgozunk, illetve, hogy van-e bármilyen színes kiegészítő a képben."

Bettina szakmai tapasztalatai azt mutatják, hogy a túl sötét árnyalatokat érdemes elkerülni, hogy ne váljon egysíkúvá az illető ruhatára - de pont így a hófehéret se helyezné a TOP-ok közé, mert az túl nagy kontrasztot teremt.

"Ha elképzelsz egy fekete hajú hölgyet egy fehér ruhában, aztán egy bézsben, vagy púderben, mindjárt más hatást kelt. Ám azért azt is el kell mondanom, hogy ezek nagyon általános információk. Azt tanácsolom, hogy akit igazán érdekel, mely színek állnak neki a legjobban, keressen fel egy színtanácsadót, aki egészen pontos képet tud kialakítani számukra."

Mik az idei tavasz divatszínei, és ezek melyik típusnak kedveznek?

"Az idei tavasz színei a halvány sárga, pink, a lilás árnyalatok, valamint a narancs és a zöld árnyalatai. Ezek a tavasz típus színei, azon belül is az élénk tavaszé. Ezek a hölgyek világosabb bőrszínnel rendelkeznek, esetleg világos szeplőcskéik is lehetnek, hajuk világos aranyszőke vagy rézvörös, szemük élénk kék vagy zöld, illetve világos zöldesbarna."

Mik azok a színek, amik nem tudnak kimenni a divatból?

"Szerintem mindenkinek a kedvenc színe vagy színösszeállítása az, és pont ebből következik, hogy egyik igazán egyik szín sem megy ki a divatból, csak időről-időre valamelyik szín nagyobb figyelmet kap, mint a többi.

Persze az fontos, hogy mindig évszaknak megfelelően viseljük a színeket: például télen nem a legjobb választás az élénk sárga, a fekete viszont télen mindig az. A farmerkék mindig divatos lesz, és a tűzpiros is képtelen kimenni a divatból. Valamint szerintem a föld színek is idetartoznak."

Mi a te kedvenc ruhadarabod, amit szerinted minden nőnek be kell szereznie a tavaszi repertoárjába?

"Az én kedvenc tavaszi szettem a farmer, fehér póló, színes blézer (piros, sárga, kék, zöld). Szerintem ez az, ami alap egy ruhatárban. Természetesen, ha tavasz akkor virágok. Jöhetnek apróbb, vagy akár nagyobb mintával ellátott darabok is, utóbbiak most nagyon trendinek számítanak. Illetve szintén nagyon közkedveltek mostanában a fodrok, hullámok, könnyű, lenge darabok, melyek a tavaszi szellőtől táncra perdülnek."

A legfontosabb stílustanácsadói üzenetem a hölgyeknek azonban mindettől függetlenül az, hogy csak olyan ruhát vegyenek fel, amiben jól érzik magukat.