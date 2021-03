Gesztesi Károly és Mattesz Csilla 25 éve ismerték egymást, ám sokáig csupán barátként tekintettek a másikra. Csupán jóval később alakult át ez szerelemmé, és komoly terveik voltak a jövőre, együtt szerettek volna megöregedni. Csakhogy az élet másképp hozta, Gesztesi Károly ugyanis tavaly januárban váratlanul elhunyt.

Mattesz Csilla fájdalma a mi napig nem enyhült, minden nap eszébe jut szerelme.

„Jön a jó idő, és áprilisban szeretnék a születésnapjára egy megemlékezést szervezni, amennyiben a járványhelyzet is ezt megengedi, hiszen az emberek nagy része nem tudott tőle elköszönni" – mondta el az egykori úszónő a Borsnak.

Mattesz Csillának borzasztóan hiányzik a színész, aki nem csak a szerelme, de a legjobb barátja is volt.

„Nekem nem csak lelki társam volt, barátként is számíthattam rá. Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék Karcsira, az emlékei mindig velem vannak. Minden nap nézegetem a fotóinkat, és szeretném bejárni újra azokat a helyeket, ahol együtt voltunk... „ – vallotta be Csilla.