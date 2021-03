Tavasz végére, nyár elejére talán már enyhülnek a szigorítások, így máshova is mehetünk, mint a boltba, a gyógyszertárba vagy a játszótérre - ha anyukák vagyunk. Akkor pedig ismét érdemes lesz csinos ruhát húzni, egy szép sminket feldobni és megigazítani a frizuránkat. Utóbbi terén azonban mit várhatunk a 2021-es tavaszi/ nyári szezonban? Erről beszélgettünk Oros Boglárka fodrász-hairsylisttal.

Mi a legmarkánsabb trend, amelyet nyomon érhetünk a 2021-es tavaszi-nyári hajviseletekben?

A világszintű lelassulás a szépségiparra is hatással van, így a trendek a hajviseletek terén sem váltják túl gyorsan egymást. Mégis, ha egy meghatározó irányt kell említeni, az mindenképpen a SHAG irányzat. Ez fog idén véget vetni a nagyon letisztult, egyenes vágás uralmának, a shag ugyanis egy sokkal bohémabb fazon, amelyet a kócosság jellemez leginkább. Amiért valószínűleg nagyon népszerű lesz, hogy rendkívül jól variálható, változatosan viselhető, és volument is kölcsönöz a tincseknek. A '70-es és '90-es években már találkozhattunk ezzel a frizurával, most pedig visszatér, persze kicsit modernebb megjelenéssel. Erre a hajviseletre egyébként a „tépett", rétegezett vágás jellemző, amitől többnek hat a hajmennyiség. Igazából bármilyen hosszból remekül elkészíthető, kerek arcformánál azonban érdemes figyelni, mert tovább kerekítheti az arcot. Amiért nagyon szeretni fogják a hölgyek, az a könnyen kezelhetőség: csak mosd meg, szárítsd összevissza, majd túrj bele, és fixáld a tincseket lakkal.



Inkább a hosszú vagy inkább a rövid frizurák számítanak divatosnak idén?

Szinte minden típus megjelenik, és szinte minden fazonnak megtalálható a nagyon rövid és nagyon hosszú változata is. Most tehát minden hajhosszal divatosak lehetünk.



Hatalmas divat volt az utóbbi időkben a póthaj. Továbbra is hódítanak a végtelenül hosszú műhajak?

Miután az egész divatvilág, a sminkek és a frizurák is pár éve határozottan a természetességet kezdték hirdetni - és erre hál' istennek az emberek is jól reagáltak -, így véleményem szerint ez az irány kikopóban van.



A hajformázás szintén nagyon trendi. Egyik évben a tükörsima hajkorona hódít, másik évben a művészien kivitelezett loknik. Idén tavasszal mire számíthatunk?

Ha nagyon trendik szeretnénk lenni, akkor az imént említett kócos hatást kell elérnünk. Ugyanakkor a formázás terén még mindig rendkívül népszerűek a természetes hatású hullámok és szerencsére ma a piacon már annyi jobbnál jobb hajformázó eszköz és anyag megtalálható, hogy tényleg csak a képzeletünk szabhat határt hajformázáskor.



Mi a helyzet a lófarkakkal, fonatokkal, kontyokkal?

A jelszó itt is a természetesség. Idén, ha copfot kötsz, akkor a nyaknál érdemes összefogni a tincseidet. Kontyoknál is a tarkóhangsúlyos, úgynevezett chignon (sinyon) kontyok népszerűek - szinte minden menyasszony ilyen típusú elképzeléssel érkezik hozzám. Most már évek óta trend a nagyon laza, természetes hatású megtűzés is. A kötött, nagyon szabályos kontyokat csak akkor kérik, ha valami tematikus esemény megkívánja. A fonatok szintén hódítanak továbbra is, amelyek minél lazábbak annál trendibbek.



Hajfestés tekintetében is van kifejezetten trendi?

Továbbra is nagyon népszerű a szabadkezes melírtechnika. Itt ne felejtsük el, hogy a lényeg szintén a természetesség. Akkor szép egy balayage, ha természetesnek hat. Mintha a nap picit megszívta volna a hajunkat. Tehát ne akarjunk a sötétbarna hajunkba platinaszőke csíkokat, mert azzal pont az ellenkezőjét érjük el. Arról nem is beszélve, hogy a szőkítés nem játék! Ha az ember erre adja a fejét, onnantól kezdve az extra ápolásra is figyelmet kell fordítania, hogy sokáig szép maradjon a frizurája.



Mi a legfontosabb tipp, amelyet megosztanál velünk a tavaszi hajápolással kapcsolatban?

Első körben mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy tél végén, tavasz elején, ha kicsit jobban hullik a hajunk, nem kell megijedni! Ez teljesen rendben van, senki nem fog megkopaszodni. Ilyenkor a vendégeimnek energetizáló termékek használatát szoktam javasolni, hogy az új, kis előbukkanó hajszálakat erősítsük és szépen meg tudjanak nőni. Mivel most legtöbben home office-ban dolgoznak, érdemes ezt az időszakot a hajunk javára fordítani. Szuper hajszerkezetjavító ampullák, pakolások vannak, amelyeket eddig talán pont az időhiány miatt nem használtunk. Most itt a remek alkalom! És arról se feledkezzünk meg, hogy az egészséges haj karbantartásának egyik alappillére minden évszakváltáskor egy egészségügyi hajvágás.