Otthonának elárverezése, kilakoltatások, most pedig barátai árulása. Mi jöhet még Bíró Ica életében?

Valóban igaz a mondás, hogy bajban ismerszik meg, ki az igazi barát, ezt az én példám nagyon is alátámasztja. Tény, rengetegen állnak mellettem a mostani időszakban: volt, hogy az utcán, a boltban megállítottak, majd elmondták, mennyire drukkolnak nekem és hisznek az igazamban – mondta a Blikknek Bíró Ica, aki az elmúlt időszakban sok barátjában csalódott.

Voltak rossz tapasztalataim... A hosszas pakolgatások alatt több értéktárgyam tűnt el, de nem akarom akadályozni a rendőrségi nyomozást azzal, hogy erről beszélek. Mivel az anyagi helyzetem is ellehetetlenült, szerettem volna mihamarabb visszakapni a kintlévőségeimet, ám itt is akadályokba ütköztem. Egykori menedzserem, volt párom nemrégiben letagadta azt az összeget, amivel a munkám után tartozik nekem, pedig csak egy részét kértem. Az a kétmillió forint nagy bajtól mentett volna meg. Ő persze, letagadta, mintha a tartozás nem is létezne. Ez embertelen és kiábrándító volt, nagyon fájt, de szerencsére voltak, akik kisegítettek.

A Metal Lady azonban még ezek ellenére is próbál pozitív maradni:

"Próbálom pozitívan szemlélni az életet és ebben nagy segítségemre van a megújulás programom mellett lélekmentorom, Korádi Ilona. Légzés- és egyéb gyakorlatokkal, mantrákkal dolgozunk. Egyre jobban érzem,hogy mennyit segít a pozitivitás. Tudom, hogy megvan bennem az erő, hogy bírjam, amit a sors rám mért és be fogom bizonyítani az igazam. (...) Nem hagyom itt a családom, a saját példámmal próbálok kiállni mindazok mellett, akik hozzám hasonló helyzetbe kerültek. Ha kell, a Nemzetközi Bíróságig is elmegyek, hogy bebizonyítsam, jogtalanul vették el a két ingatlanomat, lakoltattak ki, illetve követelnek visszamenőleg súlyos összegeket. A sok jogtalanságból elég volt!"