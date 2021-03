Kicsivel több mint fél éve alkot egy párt Curtis és Barnai Judit kosárlabdázó. A rapper most tisztázta, hányadán is állnak egymással. Azt mondja az érzelmek csak lassan alakulnak.

"Szeretem őt nagyon, de még nem vagyok szerelmes. Azt sem tudom, ő szerelmes-e, ezt tőle kéne megkérdezni. Büszke vagyok rá, kiváló válogatott sportoló, és azt mondja, ő is büszke rám. Szerintem neki nem derogál, hogy velem van együtt. Az édesanyja már más kérdés, ő komoly nő, komoly helyen dolgozik, a Magyar Olimpiai Bizottságnál. Attól féltem, nála nehezebb lesz áttolni engem, de úgy tűnik, nincs nagy baj. Szerintem jó a viszonyunk, és remélem, neki sem vagyok ciki" - mondta Curtis az 1KANAPÉN című műsorban.

A rapper azt is elárulta, hogy kisfia, Doncsi és Judit még nem találkozhattak:

"Judy és Krisztike nem találkoztak még, ahogyan a párom és a kisfiam sem. Ezt így beszéltük meg Krisztivel és ez így is van jól. Nem tudom, Judyt ez zavarja-e, mert nem szoktunk erről beszélni."

Curtis a beszélgetés alatt bevallotta azt is, hogy eddig az összes barátnőjét megcsalta, de Judyt még soha, és nem is fogja. Azt is elárulta, hogy szeretne még gyereket, jó lenne, ha Doncsinak lenne testvére.