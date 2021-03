A Titanic az írországi Belfastban található Harland és Wolff hajógyárban született meg. Az Olympic nevű testvérhajójával együtt párhuzamosan építették, körülbelül 15 ezer munkás segítségével. Érdekesség, hogy míg az Olympic útja óriási médiafigyelmet kapott, testvérhajója, a Titanic csak tragédiája miatt került az újságok címlapjaira.

A hatalmas hajót két évig építették, és eközben 246 sérüléses esetet regisztráltak, ebből egyes források szerint 2, más források szerint 6 munkás életét veszítette. A Titanic tehát nem csak azután okozta emberek halálát, hogy vízre szállt.

A luxushajó hihetetlen méretekkel bírt: 50 ezer tonnát nyomott, 269 méter hosszú volt, 28 méter széles, és 56 méter magas, ezzel ő volt korának legnagyobb hajója.

A 3500 férőhelyes óceánjárót 50 000 lóerős turbinák hajtották, kommunikációját pedig a legmodernebb Marconi-rádiók biztosították. A Titanic nem csak a technika, hanem a luxus terén is messze felülmúlta vetélytársait.

A Titanic tervezői annyira hittek a hajó elsüllyeszthetetlenségében, hogy fedélzetére csak a szükséges mentőcsónakok harmadát helyezték el, ez pedig, mint tudjuk, végzetes hibának bizonyult.

A Titanic 1912. április 10-én indult első és egyben utolsó útjára a Southampton kikötőjéből. A hajónak New Yorkba kellett volna eljutnia, átszelve az Atlanti-óceánt. A Titanic két nappal az indulása után, április 14-én jéghegynek ütközött és elsüllyedt, 1517 utassal merült a mélybe. A tragédiát mintegy 711 ember túlélte, őket a Carpathia nevű brit hajó vette fel. A Carpathia hajóorvosa Dr. Lengyel Árpád volt. A hajó roncsai a mai napig 3700 méteres mélységben fekszenek az óceán fenekén, megtalálását 1985-ben jelentették be.

Most pedig következzen néhány érdekesség a Titanicról, amikről talán még sosem hallottál:

1. A maga korában a Titanic volt a legnagyobb ember alkotta, mozgó objektum.

2. Naponta 600 tonna szenet égetett el, amit egy 176 fős csapat kézzel lapátolt a kazánjaiba. Napi szinten majdnem 100 tonna hamut bocsátott a tengerbe.3. A leggazdagabb utasoknak nem csak törökfürdő, edzőterem, és squash pálya állt rendelkezésre, de kedvenceiknek egy első osztályú kutyaszálló is.

4. A Titanicnak saját újságja is volt, a The Atlantic Daily Bulletin. A lapban hírek, hirdetések, részvényárak, lóversenyeredmények, a napi menü, és társasági pletykák is olvashatóak voltak.

5. A fedélzeten 20 ezer üveg sört, 1500 üveg bort, és 8000 szivart szállítottak az első osztályú utasok számára.

Kattints a képre és nézd meg hogyan nézet ki a Titanic belülről!



6. A hajón mindössze 16 mentőcsónak, és 4 pótmentőcsónak volt, ami pontosan 1178 ember számára volt elegendő.

7. A hajó főhorgonya annyira nehéz volt, hogy szállításához 20 lóra volt szükség.

8. A vízre bocsátás megkönnyítése végett több mint 22 tonna szappannal és állati zsiradékkal vonták be a hajóteset, a szárazdokk és Lagan folyó közti útvonalat.9. Az első osztály utasainak egy 352 zeneszámból álló listát biztosítottak, ezt minden zenésznek fejből kellett tudnia, hogy bármikor el tudják őket játszani.

10. A hajó leggazdagabb utasa is életét vesztette a tragédiában: IV. John Jacob Astor mágnás volt, akinek vagyona átszámítva ma több mint 2 milliárd dollárnak felel meg.

11. A Titanic utolsó túlélője 2009-ben hunyt el, 97 évesen. Millvina Dean a katasztrófa napján mindössze két hónapos volt.

12. A legenda szerint a zenészek még több mint két órán keresztül játszottak, miközben süllyedt a hajó.



13. William McMaster Murdoch, a Titanic első számú tisztje volt szolgálatban amikor tudósítottak a hajó előtt lévő jéghegyről, erre ő leállíttatta a kazánokat, hátramenetbe tette a hajót, és erősen balra kormányoztatta. Úgy tartják, hogyha egyenesen nekiment volna, nem süllyedt volna el.14. A több mint 700 harmadik osztályon utazónak csupán két fürdőkád volt fenntartva a hajón.

15. A főszakács két órát töltött a fagyos vízben, mielőtt kimentették. Saját elmondása szerint a sok whiskeynek köszönheti, hogy túlélte.

16. Morgan Robertson 1898-ban írt egy könyvet a Titán végzete címmel. A történet zavarba ejtően hasonlít a Titanic tragédiájára: a könyv egy elsüllyeszthetetlen hajóról szól, ami jéghegynek ütközik, és mentőcsónakok híján rengeteg utas odaveszik.

17. A hajó kapitánya, Edward Smith utolsó szavai egyesek szerint ezek voltak: „Jól van fiúk, azt tettétek amit kell, többet nem kérek tőletek, elengedlek titeket. Ismeritek a tenger szabályát, most már mindenki csak magára számíthat" Smithnek ez lett volna az utolsó útja: a Titanickal együtt merült a hullámsírba, holttestét soha nem találták meg.

18. A hajó belső tereinek kialakítását a londoni Ritz Hotel enteriőrje inspirálta.

19. Az első osztály utasainak utolsó felszolgált vacsorája 11 fogásból állt.

20. A Titanic utasai közül mindössze 306 ember holteste került elő.