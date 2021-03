A popsztár hivatalosan is kérvényezte, hogy apja helyett menedzsere legyen a gyámja. Britney Spears apja engedélye nélkül még orvoshoz sem tud menni, márpedig egy éve szóba sem állnak egymással.

Nem csak a rajongói szabadítanák már fel Britneyt, maga az énekesnő is komoly lépéseket tett az ügyben. A popsztár hivatalosan is kérvényezte, hogy édesapja helyett menedzsere, Jodi Montgomery legyen a teljeskörű gyámja.

Jamie Spears 12 éve kapta meg a felügyeleti jogot lányára. Az énekesnő ügyvédje szerint Britney fél tőle, és addig nem is szeretne fellépni, míg az apja a gyámja.

Britney szeretné, ha az apja egészségügyi felügyeletét megszüntetnék felette. Az énekesnő ugyanis a férfi engedélye nélkül még csak orvoshoz sem mehet a beadványa szerint. Az pedig, hogy egy éve nem beszél édesapjával, igencsak megnehezíti a helyzetét – írta a BBC.