Egy hete, családtagjai karjaiban hunyt el Rubint Réka édesanyja. A fitneszedző érthető módon még nem áll készen a visszatérésre, egy darabig még biztosan nem tart órákat. Schobert Norbi elmondta, mi a legjobb terápia most Réka számára.

"Együtt futunk az erdőben, Réka, én és a gyerekek is. Mindannyiunk lelkének jót tesz a napfény és a levegő, és Réka is ki tudja mozogni magából ezt a terhet. Mindig jobb kedve van az edzés után, ő a nehéz pillanatokban a futócipőjébe kapaszkodik. Természetesen itt van neki a családja és a barátaink is, akikre mindig számíthatunk" – mondta el Schobert Norbert.

"Réka a héten és a jövő héten biztosan nem tart még edzést. Én tanácsoltam neki, és ő is egyetértett vele. Ugyanígy élő főzéssel sem jelentkezik, utoljára anyukája ott volt és a tornát is végignézte a garázsban. Nehéz lenne most neki ugyanott zenére, mosolyogva ugrálnia, de szerintem ezt mindenki megérti" - nyilatkozta Norbi a Blikknek.