Ahogy megírtuk , nemrégiben Insta-sztorijában utalt arra Vajna Tímea, hogy babát szeretne, sőt ennek érdekében a szükséges lépéseket is megtette, például a koronavírus-elleni vakcinát is beadatta magának.

„...a doktorok azt mondják, ha valaki kisbabát szeretne a közeljövőben, akkor mindenképp kapja meg az oltást, mert ha terhesen kerül a lélegeztetőgépre, akkor sem az anya, sem a kisbaba nem éli túl..." - írta akkor Timi, aki kisebb problémák után barátjával, Zolival is kibékült, így semmi akadálya a gyerekvállalásnak.

Tímea és párja kapcsolatát nagymamája eleinte nem nézte feltétlenül jószemmel, félti unokáját az "aranyásó" férfiaktól, ám most úgy tűnik, megenyhült.

„Ahogy a kisebbik unokámnál, Lillánál is boldog vagyok, hogy megérkezett a kis Noah, akit imádok, úgy Timinél is nagyon várom, hogy dédunokám legyen. Öreg vagyok már, ilyen korban csak egy baba érkezése az, ami kimozdítja, felvillanyozza az embert. Szívem minden szeretetével kívánom, hogy az elsőszülött unokám is hamarosan anyuka legyen, s egy egészséges, okos, szép gyermeknek adjon életet" - idézi a nagymamát a Ripost.