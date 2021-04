Tóth Eszternek különleges hobbija van, ami már vállalkozássá is bővült: egyedi körömlakkékszereket készít otthonában. Most elárulja nekünk, mennyire bonyolult elkészíteni egy saját ékszert és honnan lehet leginkább inspirálódni.

Mikor készítetted el életed első ékszerét otthon és hogyan jött az ötlet?

Az első saját készítésű ékszerek még gyerekkoromban készültek. Talán 5-6 éves lehettem, amikor színes bogyókat fűztem fel cérnára, amiből nyaklánc és karkötő készült, ezeket büszkén viseltem. Később persze kipróbáltam mindenféle technikát, volt gyöngyből készült és kemencében égetett is, de az igazi siker az volt, amikor saját magam találtam ki a technikát is. Így születtek meg az első körömlakkékszereim 2018-ban. Az ékszerekben lévő üveglencsét körömlakk segítségével festem meg, így a viselt körömlakk és az ékszer színe tökéletes összhangban áll egymással. Vannak nemesacélból készült ékszereim arany és ezüst színben, így azoknak sem kell lemondaniuk az egyedi designékszerekről, akiknek fémallergiájuk van, mint nekem.

Mennyire bonyolult otthon elkészíteni egy ékszert? Mi kell hozzá, mennyi időt vesz igénybe?

Ez a technikától függ. Mindenképpen kell hozzá kreativitás, kézügyesség és türelem. Érdemes elsőre egy könnyebb technikát választani, hogy meglegyen a sikerélmény, csak ezután javaslom a bonyolultabb változatokat. A körömlakkékszerek esetében viszonylag kevés hozzávaló kell, de fontos a jó anyagválasztás. A megfelelő ragasztó és a ragasztási technika megtalálása is hosszú kísérletezés eredménye. A száradási idő miatt egy ékszer elkészítése több napot vesz igénybe.

Te hol szerzed be az ékszereidhez a hozzávalókat?

Budapesten van több nagyobb hobbibolt, ahol sokféle ékszerkészítéshez szükséges hozzávalót be lehet szerezni, ezekben mindig élmény szétnézni. Szinte mindegyiknek van már webshopja is, ahol minden szükséges hozzávalót megvásárolhatunk, érdemes böngészgetni ezeket az oldalakat.

Honnan merítesz ihletet?

Nagyon szeretem, ha a ruháimhoz tökéletesen passzoló körömlakkom van, így színek tekintetében elsősorban a ruhatáram a mérvadó. Minden kedvenc ruhadarabhoz van egy lakkom, és most már ékszerem is. A célom az volt, hogy az ékszereimhez használt körömlakkot a vásárlóim is könnyen be tudják szerezni, így drogériákban kapható körömlakkokat szoktam használni. Sokszor megesik, hogy csak inspirálódni térek be egy-egy ilyen üzletbe, ahonnan persze újabb színű körömlakkokkal távozom.

Miért jobb elkészíteni a saját ékszeredet, mint bemenni és megvenni egy boltban?

A boltok többségében olyan ékszereket árulnak, amiből rengeteg egyforma készült. Szerintem minden nő ismeri azt a szörnyű érzést, amikor szembejön velünk az utcán ugyanaz a ruhadarab vagy kiegészítő, ami épp rajtunk van. Ha egyedi, kézzel készült ékszert viselünk, akkor ez sosem fordulhat elő. Ráadásul, ha saját magunk készítjük el, akkor pontosan olyan lesz, ami a mi ízlésünket tükrözi. Az én ékszereimet pont ezért szeretik a vásárlók, mert lehetőségük van megtervezni a saját ékszerüket. Kiválaszthatják, hogy melyik forma és szín tetszik nekik, de sokszor a saját kedvenc körömlakkjuk színével készítem el az ékszereiket.

Mit tanácsolsz teljesen kezdőknek, akik még soha nem foglalkoztak ékszerkészítéssel?