Britne Spears élete teljesen megváltozott, mióta édesapja lett a gyámja. A híres énekesnő pszichés állapota megkövetelte, hogy ilyen mértékű felügyeletet kapjon, ugyanis a hírek szerint nagyon rossz irányba haladt az anyagi helyzete. Édesapja olyan szigorúan fogja a lányát, hogy Britney nem házasodhat meg, és gyermeket sem vállalhat a beleegyezése nélkül - pedig nagyon szeretne.

A rajongók szerint a sztár közösségi oldalára posztolt képek alapján is látszik, hogy valami már egy ideje nincs rendben. Erről árulkodik Britney legújabb fotója is, amelyen egy csontvázat ölelő nő látható. A kommentelők tippelgetnek a poszt alatt, hogy amit látnak, az most ijesztő, vagy inkább vicces?