Ha nem szeretnél drága műtrágyát vásárolni és azzal feljavítani a kerted talaját, könnyedén előállíthatod magadnak a talaj legjobb tápanyagforrását, a komposztföldet.

Még sosem csináltál ilyet? Ne aggódj, nem annyira bonyolult és a kerted garantáltan meg fogja hálálni a gondoskodást.

Mivel nem túl esztétikus látvány egy halom erjedő szemét a hátsókertben, így első körben készítsünk egy komposztáló ládát, ami amellett, hogy hasznos, még a kert dísze is lehet.

Komposztáló láda készítése

Kellékek: 2 db azonos méretű raklap, 2 db széles, de ugyanolyan magas, szintén azonos méretű raklap fa anyaghoz ragasztó, csillag formájú fa csavarok, fűrész (lehetőleg elektromos), fúrógép

A raklapok oldalait illeszd egymásba. A két kisebb egymással szemben legyen, ahogy a két hosszabb is. Ragaszd őket fa anyaghoz használatos ragasztóval, majd fúrógép segítségével rögzítsd össze a csavarokkal. Fontos, hogy a ládának nincs alja!

Ha túl nagy távolság van a két faléc között a raklapnál, érdemes vékony és könnyen hajlítható dróthálóval bevonni az egész láda belsejét.

Ha szeretnéd, tetszés szerint le is festheted a ládádat, hogy még jobban idomuljon a kerted színeihez.

Tipp! Ha nem érzed kellően ügyesnek magad a barkácsoláshoz, kertészeti boltokban jó áron hozzájuthatsz a komposzt ládához.

Komposzt készítése

Nulladik lépésként a láda alatti részt ássuk ki, a földet pedig tegyük félre, mert szükségünk lesz rá a későbbiekben.

1. lépés: az első földréteg aljára szórhatjuk a hulladékot, ami lehet elrohadt fű, lehullott falevél, kb. 20 centi vastagon.

2. lépés: Ezután következhet egy réteg a kiásott földből. Amikor a földréteg kerül a komposztra, mindig alaposan locsoljuk mega felületét.

3. lépés: Egy hetet ültessük a rétegeket, majd alaposan forgassuk meg vasvillával. Kb. ennyi idő után indul el a komposztálódási folyamat. Ilyenkor a hőmérséklet elérheti akár a 70 fokot is. Ez több hétig is eltarthat. Ahhoz, hogy a komposztunk tökéletes legyen, 2-3 hónapra is szükség lehet.

A komposztálóba tehetünk lenyírt füvet, diófa levelét, a kertben lenyírt hulladékokat, gallyakat, zöldséget, gyümölcsöt, tojáshéjat. Amit semmiképp se tegyünk a komposztföldbe: Ne dobjunk bele konyhai hulladékot, papírt, műanyagot, étolajat, hústermékeket.

Hogyan komposztáljuk a talajt?

Szitáljuk át a komposztot, hogy a benne található bogarak, lárvák kihulljanak, majd vasvillával egyenletesen oszlassuk el és forgassuk bele a talajba a komposztunkat!