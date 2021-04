Bizonyára rengeteg olyan ruhadarab halmozódott fel a háztartásban, ami kidobásra vagy elajándékozásra vár - egy részüktől azonban semmiképpen se válj meg, inkább készíts belőlük játékokat húsvétra.

Mindössze némi kézügyesség szükséges a kivitelezéshez, a kreatív ötleteket mi gyűjtöttük össze nektek.

Készíts lapozható mesekönyvet és rongybabát, mutatjuk, hogyan!

Rongybaba megunt ruhadarabokból

Kellékek: különböző színű anyagok, barna vagy sárga fonal, szalag, vatta vagy egyéb tömőanyag, tű, cérna és/vagy ragasztópisztoly, kartonpapír, filctoll, olló



1. lépés: Első lépésként keress egy nagyobb, lehetőleg fehér, vagy testszínűhöz hasonló anyagot - ebből kell majd kivágni a baba testét.

2. lépés: Válaszd ki a számodra tetsző ruhadarabokat, ezekből lesz majd a baba ruhája és egyéb kiegészítői.

3. lépés: készíts saját kezűleg kartonból sablont a baba testéhez és a ruháihoz. (nem érzed elég biztosnak magad, akkor az internetről is szedhetsz le sablonokat, amiket vágj körül és már használhatod is.

4. lépés: Első körben a baba testét formázzuk meg! A sablont rajzoljuk körül az anyagon,(mindenből kettőt) majd vágjuk ki. Vagy ragasztópisztoly, vagy tű és cérna segítségével illesszük össze a baba testének két anyagdarabját. (Varra sokkal szebb lesz a végeredmény) A háromnegyedét varrjuk össze, majd ha megvagyunk, tömjük ki vattával, vagy hulladék anyaggal.

5. lépés: A baba testének megformázása után jöhet a feje. Itt is két darabot vágjunk ki a sablonnal, ezeket varrjuk össze egy kis rész kihagyásával, majd miután megtömtük a fejet, varrjuk be végig a fejet.

Illesszük össze a testet és a fejet (ezt ragaszthatjuk ragasztópisztollyal)

6. lépés: készítsük el a baba haját és arcát: Tetszőleges színű fonalból formázzunk két copfot, ezeket a fejtőtől ragasszuk fel a fej két oldalára. Ha nem copfot szeretnénk, a fonalakat szálaként is felhelyezhetjük a babafejre.

A baba arcához használjunk fekete, fehér, rózsaszín anyagdarabokat. A feketéből és fehérből vágjuk ki a szemformát, majd a rózsaszínből a száját. Ezeket is ragasszuk fel a fejre és már készen is van a baba arca.

7. lépés: Miután elkészült a babánk, ideje felöltöztetni. Varrjunk neki egy kisruhát. A legegyszerűbb, ha trapéz alakú pántos ruhácskát készítünk, ehhez is találunk sablon a neten, de kézzel sem nagy ördöngösség megrajzolni majd kivágni és összevarrni.

8. lépés: Ha még van energiánk, készíthetünk a babának egyéb kiegészítőket is. Cipőt, táskát, kiskabátot stb.

Lapozható mesekönyv a legkisebbeknek

Kellékek: egyforma méretűre vágott kartonpapír (ez lehet müzlis dobozból, nagyobb méretű tejes dobozból vagy dobozból is), ragasztópisztoly, kidobásra váró anyagdarabok, olló, zacskó, vatta

1. lépés: Vágd ki a kartonformákat 6-8 db egyenlő nagyságú kockákra.

2. lépés: Mivel a picik szeretik a csörgő, zörgő játékokat, így ragasszunk zacskót a karton két oldalára. Ha puha mesekönyvet szeretnénk kapni, akkor előtte filc anyagot, vagy vattát ragasszunk a kartonra és ezután kerüljön rá a zacskó.

3. lépés: A megunt ruhákból vágj ki akkora darabokat, amikkel be tudod fedni a kockákat. Mindkét oldalt le kell takarni, ezt pedig érdemes egy nagy anyagból kivitelezni.

4. lépés: Mostantól jöhet a kreatívkodás: kitalálhatunk egy komplett történetet is vagy csak figurákat is ragaszthatunk a mesekönyvünk lapjaira. Ezeket a figurákat szintén anyagból vágjuk ki, majd ragasszuk fel.

5. lépés: Ha minden lappal megvagyunk, illesszük őket össze, majd varrótű és fonal segítségével fűzzük őket könyv formájúra.