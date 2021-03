A színésznő elárulta, egyszer előfordult, hogy egy televíziós szereplés alkalmával olyan jelenetet vállalt be a kamerák előtt, amit ma már biztosan nem tenne meg. Ám akkor nem mert nemet mondani.

A Life TV Bréking című műsorában arról volt szó, hogy a közszereplők olykor bevállalnak olyan dolgokat is - pláne fiatalon -, amelyek kellemetlenek számukra, mert nem mernek nemet mondani.

Koós Réka bevallotta, egyszer vele is történt ilyen egy televíziós forgatáson. Ugyan nem arról volt szó, hogy meztelenkednie kellett volna, de nem érezte jól magát az adott szituációban. Mai fejjel már biztosan nem csinálná meg.

A színésznő arról is beszélt, hogy a közösségi oldalain sem szeret sok mindent megosztani magáról, sőt nem is ő kezeli azokat. Hiába tudja, hogy ebben van a jövő, és esetleg pénzt is kereshetne vele, egyszerűen nincs hozzá türelme.

A műsor kedd este 23.00 órakor látható a Life TV-n.