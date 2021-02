Koós Rékát is megviselte a koronavírus okozta bizonytalanság, de a színésznő egy percig sem tétlenkedett, újra munkába állt, jelenleg ingatlanosként keresi a kenyerét.

"Ebben a mostani helyzetben mi, művészek nem azért nyúlunk más munkához, mert elegünk lett az eddigiből. Március óta az otthon ülés már unalmas, és a négytagú családomnak apadnak a tartalékai. Húsz éve végeztem el egy ingatlanértékesítő-képzést. De még egy boltban is inkább lennék eladó, mint hogy tétlenül itthon üljek és sajnáltassam magam.Decemberben társultam egy barátnőmmel, aki eredetileg szintén énekesnő, de pár éve ingatlanozik is. Rengeteg adminisztrációval, bemutatással, utánjárással jár ez a munka, de szeretek ügyfelekkel foglalkozni, és saját eladásaim is voltak már" - mesélte a Blikknek Réka.