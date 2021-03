Második gyermekét várja az amerikai színésznő, Kirsten Dunst, melyet egy fotózás alkalmával jelentett be. Első gyermeke, Ennis, 2018-ban látott napvilágot .

A 38 éves színésznő második gyermekét várja és a róla készült képeket elnézve már nagyon szépen gömbölyödik a pocakja. A nagyszerű hírt egy fotózás alkalmával jelentette be, melyet jóbarátja, Sofia Coppola rendezett - írja a W Magazin.

Kirsten Dunst és férje, Jesse Plemons kapcsolata 2016-ban kezdődött, amikor a Fargo forgatásán találkoztak. Az akkor 32 éves Plemons azt mondta, hogy tudta, hogy Kirsten lesz számára az igazi. Nem is vártak sokat a családalapítással, 2018-ban megszületett első gyermekük, most pedig érkezik a második baba is.