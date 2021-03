Az énekesnőt eddig mindig barna vagy legalábbis sötét hajjal láthattuk, ám most drasztikus változtatást végzett a külsején Singh Viki: szőke lett!

A Rising Starban feltűnt Singh Viki indiai származásának köszönhetően igazi egzotikus szépség. Az énekesnő most azonban drasztikusan megváltoztatta külsejét, barna tincseit ugyanis szőkére cserélte.

Az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorába jelentkezett be, és frizurája a két műsorvezetőt is meglepte. Ráadásul ez még nem minden: orrpiercinget is viselt.