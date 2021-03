Horváth Éva második gyermekét hordja a szíve alatt. A kismamát a Mokka stábja látogatta meg, a vele készült interjút pedig a modell is megosztotta közösségi oldalán.

Ahogy arról mi is hírt adtunk, Horváth Éva 42 évesen második babáját várja. A modell még sosem mutatta meg kedvesét, várandósságáról és fiáról, Kristófról viszont büszkén mesél. Évát a Mokka stábja látogatta meg, a vele készült interjú videóját pedig közösségi oldalán is megosztotta.

A poszt alatt szó szerint elszabadult a pokol, és Éva követői két táborra bomlottak. Sokan kifejezetten rosszindulatú, bántó dolgokat írtak a modell videója alá, sokan viszont arra kérték, ne foglalkozzon a rosszmájú megjegyzésekkel, és szívből gratuláltak a kismamának.

Nagyon kellett ez pandémiában... gratulálok.

-írta az egyik hozzászóló, aki "ennél okosabbnak vélte" a modellt.

Éva ennek a kommentelőnek válaszolt is, és megkérdezte, mi köze van a vírusnak ahhoz, hogy várandós, a válasz pedig nem sokkal később meg is érkezett. Igaz, egy másik hölgytől.

Én önzőségnek vélem több tekintetben is, gyereket vállalni most és ezt a maradék orvost, ápolót is elvonni az életmentési rendszerből. Ez csak az Én csak az EGO mert ,,én akarok gyereket".

Éva nem reagált a sok rosszindulatú hozzászólásra, és sokan a modell mellé álltak. A legtöbben egyetértenek abban, hogy mindenki maga tudja, mikor vállal gyereket, és a legfontosabb, hogy a baba, és az anyuka is egészségesek legyenek. Az pedig, hogy az unatkozó kommentelők mit írkálnak a hírességek posztjai alá, legyen az ő problémájuk...

Engedd el Éva! Ilyen emberek vannak, voltak, és lesznek is...

-üzente az egyikük a modellnek.