Mi nők, igyekszünk naprakészek lenni az aktuális divatkérdésekkel kapcsolatban, próbáljuk követni a legfrissebb trendeket - és ötvözni azzal, amit valaha tanultunk az öltözködésről. Ez azonban nem is olyan egyszerű, főleg azt alapul véve, hogy a divatszakmában gyorsan változnak a szabályok, vagyis ami egyszer tabu volt, az lehet, hogy mostanra "must have" státuszba lépett.