Annak, aki szereti a tejet, de például laktóz- vagy tejfehérjeérzékenységben szenved , különösen nehezére eshet száműzni az étrendjéből ezt az italt. Szerencsére azonban erre nincs is semmi szükség: ma már számos növényi tej is kapható a piacon, amit bárki fogyaszthat. Felmerül azonban a kérdés, hogy ha szervezetünk tolerálja a tejterméket, érdemes-e növényi tejekre váltani, s ha igen, miért.

A növényi tejek, magtejek fogyasztása - bár már jó ideje a piacon vannak - a mai napig megosztja az embereket. Mert amíg az tiszta sor, hogy az állati tejre érzékenyeknek nincs más választásuk, addig vannak, akik szabad akaratukból döntenek az alternatívák mellett, ide tartoznak például a vegánok, aki semmilyen állati eredetű élelmiszert nem vesznek magukhoz.

"Igazi" tej vagy növényi tej?

A legtöbben - akiknél nem okoz panaszt a tej - diétás okok miatt választják a növényi tejeket, azoknak is a cukrozatlan formáját. Ha valaki 3-4 tejeskávét is megiszik egy nap, az akár több száz kalóriát is megspórolhat a kókusz-, illetve mandulatej fogyasztásával. Sokan ennek ellenére azt állítják, a dobozos, szupermarketekben kapható növényi tejek egyáltalán nem egészségesek, és a kókusz-, a mandula stb. épp hogy megtalálálhatók benne, így tulajdonképpen tej színű vizet vásárolunk, ami ráadásul sokkal többe kerül, mint a tehéntej.

Vannak, akik azt állítják, ha nincsenek kellemetlen tüneteink a tejtől, igyuk bátran, ugyanis rengeteg fontos tápanyag és vitamin van benne, más irányzatok, szerint azonban a tej nem alkalmas emberi fogyasztásra, gyomrunk nem tudja rendesen megemészteni, és sok problémát okoz a szervezetünknek. Inzulinrezisztensek, cukorbetegek sok esetben el is hagyják a fogyasztását, különösen reggel, a magas inzulinválasz miatt. A növényi tejekben nem csak laktóz- és tejfehérje nincs, de koleszterin- és zsírtartalmuk is alacsony, ráadásul bőven van bennük B-vitamin és könnyen emészhetőek, így emésztési problémákkal elők is gyakran ezek mellett teszik le a voksukat.

Mikből készülhet növényi tej?

A növényi tejek íze és állaga attól függ, hogy gabonából (rizs, zab, árpa), hüvelyesből (szója), magból (napraforgómag, szezámmag) vagy csonthéjasból (mandula, dió, gesztenye, kókusz) készülnek. Szinte mindnek van bolti változata, de sokan az egészségtudatosság és költséghatékonyság jegyében maguk állítják elő ezeket. Növényi tejek, ahogy említettük, sok mindenből készülhetnek, íme néhány népszerű alapanyag.

Szójatej

A szójatej az egyik legkedveltebb növényi tej, a cukorbetegek gyakran választják, ugyanis egyenletesen tartja a vércukrot, a tehéntejjel ellentétben. Sok benne a kalcium, de van benne kálium és magnézium is. Ellenérvként jelennek meg a benne található fitoösztrogének, amely a női hormonális működésre rossz hatással vannak, így érdemes mértéket tartani a szójafogyasztásban.

Mandulatej és kókusztej

Mandulatejből a piacon megtalálható cukros és cukrozatlan változat is. Az utóbbi a fogyókúrázók kedvencévé teszi, és ugyanez igaz a kókusztejre is, amely ugyan zsírosabb, de a hozzáadott cukrot nem tartalmazó változata kalóriaszegény.

Zabtej

Magas rosttartalma miatt jótékony hatással van az emésztésre és segít szabályozni az étvágyat. Szénhidráttartalma azonban magas, így ha szénhidrátszegény diétát tartunk, ezzel számolnunk kell.

Rizstej

A rizstejet sokan édeskés íze miatt részesítik előnyben. Ennek ellenére a diétázók is fogyaszthatják, mivel kevesebb benne a kalória, mint a szójatejben vagy zabtejben.

Ha te is azok közé tartozol, akik nem szívesen isznak állati eredetű tejet, a növényieket viszont drágállod, és szeretnét tudni, mi van az italodba, készítsd el magad. Hogy miként, arról ebben a cikkünkben írtunk.