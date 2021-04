Ahogy azt korábban megírtuk, Horváth Éva nemrég jelentette be, hogy a második gyermekével várandós. A híres modell az első terhességénél is sokáig 'titkolózott" a rajongói előtt, így nem meglepő, hogy második kisbabájának érkezését is hónapokig elhallgatta, pocakját pedig bő ruhák alá rejtette.

Most azonban már büszkén megmutatja, hogy áldott állapotban van, például ezen a húsvéti fotón, amelyen a tavasz színeibe és hangulatába csomagolta magát: