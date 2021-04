Gáspár Evelin elárulta, milyen volt felnőni úgy, hogy az egész ország ismerte őt, valamint azt is, hálás-e az édesapjának.

A Gáspár család életét évekig követhettük nyomon, a gyerekek pedig az ország szeme előtt nőttek fel. Evelin erről is beszélt a többi között Osváth Zsolt kanapéján.

"Engem az egész ország ismer a családommal együtt, és én ennek már most hálás vagyok, mert ez egy tök jó élet meg egy tök jó lehetőség. És igen, én büszke vagyok édesapámra, mert amit ő szerintem letett az asztalra... De igen, ő a hülyeségből csinált pénzt. És a hülyeségből tök jól élünk" - mondta Evelin.

Természetesen voltak árnyoldalai is az ismertségnek, hiszen a kortársai akkoriban sokat bántották őt, most pszichológushoz jár, aki sokat segít neki, hogy feldolgozza a hírnévvel járó negatív élményeket is. Fiatalként bezárkózott, nem volt igazi gyerekkora, ugyanakkor élvezte, hogy mindig sok ember van náluk.