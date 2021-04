Nagy felháborodást váltott ki néhány hónapja Járai Máté és felesége, Kíra beszámolója kapcsolatukról. Kiderült, hogy nyitott házasságban élnek. Most a Nagy szám című műsorban vallott hasonóan nyíltan a színész az életéről, és kiderült, hogy van egy alvócimborája, akitől semmilyen körülmények között nem hajlandó megválni.

„Bonzót a nagynénémtől kaptam, aki egy londoni múzeumból hozta őt nekem. Anno el is látogattam a »születési helyére«. Eredetileg egy oroszlán volt, amelynek gyerekként rágtam a fülét. Anyukám mindig megvarrta, aztán a hiányzó részekre újabb és újabb anyagot varrt. Most már úgy néz ki szegény, mint egy csíkos tömb" – vallotta be a 95.8 Sláger FM-en Járai Máté, akinek Bonzó fontos szerepet tölt be az életében. „Bonzóval reggelente beszélgetni is szoktunk, útlevele és születésnapja is van. Utóbbi augusztus 20-án, nyilván azért van a tűzijáték is. Még mielőtt bárki azt hinné, azért nem őrültünk meg teljesen" – tette hozzá nevetve a színész, aki Bonzival is megosztja az ágyát. „Hármasban alszunk, Bonzó, Kíra és én, bár a feleségemnek is vannak ilyen barátai, így eléggé sokan vagyunk az ágyban. Ha olyan helyzet van, akkor az állatok bevonulnak a szekrénybe. Egyébként mindig ott van velem, mint egy alvópárna" – árulta el Járai Máté.