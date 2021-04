Az egész országot megrázta Benkő László halála, az Omega billentyűse több betegséggel is küzdött az utóbbi időben, de a koronavírus vitte el. Fia még mindig nehezen viseli édesapja hiányát. Azzal foglalja le magát, hogy próbálja befejezni a dalait, amire a zenésznek már nem volt lehetősége.

„Hogy mikor lesz kész, még nem tudom, mert sok munka van vele, a feldolgozás folyamatban van. A legtöbb nyersanyag rossz állapotban van, magnószalagra rögzítették őket vagy olyan programokba mentették, amelyekhez kéne egy régi számítógép, hogy digitalizálhatóak legyenek" – mesélte a Blikknek Balázs, aki számára nem könnyű ez a feladat.

„Felzaklat, ha ezekkel dolgozom, hogy hallom, látom édesapámat. Kell pár nap, hogy megnyugodjon a lelkem, de próbálok úgy tekinteni az ilyen alkalmakra, mint egy újabb kommunikációra az apukámmal"

Ám Benkő László özvegye is borzalmas időket él meg, 58 évig éltek boldog házasságban a zenésszel. Most próbál megbírkózni a magánnyal.