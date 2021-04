Az egykori modell megmutatta, hogyan ünnepelte a húsvétot a családdal. Horváth Éva ezzel együtt a lakásukból is mutatott valamennyit.

Horváth Éva mostanság már nem oszt meg sok mindent a magánéletével kapcsolatban. Noha kisfiáról rengeteg fotót láthatunk a közösségi oldalán, párja kilétét már évek óta homály fedi. A család vidéken telepedett le, és Éva imád kertészkedni, ezt rendszeresen meg is mutatja az Instagramon.Most kivételesen egy kis betekintést engedett a lakásukba is. A sztár a húsvéti asztalt örökítette meg, de közben láthattuk, milyen ízlésesen rendezték be otthonukat.