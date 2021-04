Sokakat meglepett, hogy a halála előtti hónapokban Pécsi Ildikó sokkal szorosabb viszonyt ápolt fogadott fiával, L. Péterfi Csabával, mint vérszerinti gyermekével, Szűcs Csabával.

Információk szerint az anya és vérszerinti fia közötti viszony Csaba Pártos Csillával való válása után romlott meg. Csaba nem védte meg édesanyját volt feleségével zajló vitázások alkalmával, inkább külső szemlélőként figyelte az eseményeket, ami biztosan rosszul esett Ildikónak.

A színésznő barátai szerint a fiúk válása okozta a szülők betegségét is. A legnehezebb napokban Ildikó mellett mindig fogadott fia állt mellette. Sőt, az utolsó hónapjaiban ő volt a legnagyobb támasza, a temetését is ő szervezte meg - írja a Ripost.

Pécsi Ildikó a halála előtt szerencsére rendezte kapcsolatát a vérszerinti fiával is, valamint az unokájával, ifjabb Szűcs Csabával is kibékült. A barátok szerint főként ez is a fogadott fiának köszönhető.