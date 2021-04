Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni.Heti útravaló - 486. rész.

Aki jó úton halad, annak sok kétséget és bizonytalanságot kell az életében megélnie. Aki azt hiszi, mindent tud, és jobban, mint mások: megszólíthatatlan, kővé dermedt ember lett.

A tudományt és az igazi művészetet a kétség vitte előre. S az igazi hitet is. Azt a hitetet, mely semmiféle kétséget nem ismer, úgy hívjuk, hogy vakhit. Mondják fanatizmusnak is. Roppant kártékony. Jézus csak Isten tartotta jónak és tökéletesnek, önmagát soha. Minden gyengeségéről, töröttségéről, válságáról, emberi hibájáról tudott. Ezért volt képes az embereknek is megbocsátani, mert tudta, hogy elvakultan, hamisan ítélnek.