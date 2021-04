Bea, Győzike és Zoli közösen főztek töltött káposztát a LifeTV Van életünk című műsor legutóbbi adásában. Győző mohón, még forrón meg is kóstolta az ételt, majd borzalmas gyomorfájdalmak törtek rá.

A sok ideg, amit én megeszek mostanában. Sok probléma volt az életemben, a csekkek is ott állnak halomszámra, hívnak is, hogy fizessem be, úgyhogy... a sok ideg most jött ki rajtam

– mondta Győző, majd hozzá tette azt is, hogy ettől függetlenül soha többet nem eszik töltött káposztát.