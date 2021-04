Közzétette a NAV a legfrissebb listáját azokról, akinek tartozása van. Cégek és magánszemélyek is találhatóak rajta. De több híresség neve is rákerült, úgy mint Hajdú Péter vagy Bíró Ica.

Közel 2400 magánszemély tartozik a NAV-nak tízmillió forint feletti összeggel, és 1300 gazdálkodó szervezet egészíti ki a friss listát.

Ismert nevekkel is találkozhatunk az adóhatóság által közzétett adatok között. Hajdú Péter cége is szerepel rajta, de ott van Bíró Ica is vagy „Bróker Marcsi" neve is.

Megtalálható az adósok között Fischl András, azaz Frabato, a Sólyom légitársaság egyik alapítója, Hartyák Róbert, N. Forgács Gábor operatőr-rendező és Vokova Ekaterina divattervező is. Viszont Berki Krisztián idén már nem szerepel rajta.

A magánszemélyek esetében egy 700 milliós tartozás viszi a prímet, a cégeknél 2,3 milliárd a legnagyobb összeg. Ám ezúttal 500-al kevesebb magánszemélyeknek van adóssága a korábbi listához képest – írta a Blikk.